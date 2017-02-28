ما معنى أن تكون مونتريال “مدينة ملاذا”؟

حتى لا توصد الأبواب في وجه اللاجئين الذين لا يمتلكون وثائق تسمح لهم بالإقامة في كندا وتبعد عنهم شبح الترحيل والنزوح مجددا لإيجاد مكان يستقرون فيه، عمدت بعض المدن الكندية الكبيرة ومنها مونتريال مؤخرا إلى إقرار مذكرة تعتبر مونتريال "مدينةً ملاذاً".

ويأتي القرار في خضم ارتفاع أعداد اللاجئين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود الكندية الأميركية. وقد رحبت الجمعيات التي تعنى بمساعدة اللاجئين بالمذكرة بالرغم من اعتبارها خطوة رمزية محدودة التأثير.

عمليا، ما معنى أن تكون مونتريال مدينة ملاذاً؟

سؤال طرحته على الاستاذ عارف سالم، عضو المجلس التنفيذي في مدينة مونتريال في مستهل حديث هاتفي أجريته معه:استمعوا