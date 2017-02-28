ساسكاتشيوان ومانيتوبا في المرتبتيْن الأولييْن عالمياً في جذب استثمارات المناجم

تفيد النسخة الأخيرة من الاستطلاع السنوي الذي يجريه "معهد فرايزر" للأبحاث (Fraser Institute) في أوساط الشركات العاملة في قطاع المناجم أن مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب كندا هي الأولى كندياً وعالمياً لجهة جذبها المستثمرين في هذا القطاع. وأجرى المعهد الاستطلاع بين 30 آب (أغسطس) و18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.

وفي إطار إعداده هذه الدراسة الاستطلاعية طرح "معهد فرايزر" على شركات منجمية أسئلة تتعلق بالأنظمة الضريبية والقوانين التنظيمية وحجم الثروة المعدنية وسلامة العمل في 104 أمكنة حول العالم، وحصل على 350 إجابة من مختلف أنحاء العالم.

وحلت مقاطعة مانيتوبا، الواقعة إلى الشرق مباشرة من ساسكاتشيوان، في المرتبة الثانية كندياً وعالمياً.

وحلّت ولاية أستراليا الغربية في المرتبة الثالثة عالمياً بعد أن كانت في المرتبة الأولى في نسخة عام 2015 من استطلاع "معهد فرايزر" .

وحلت مقاطعة كيبيك في المرتبة الثالثة كندياً والمرتبة السادسة عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة الثانية كندياً والمرتبة الثامنة عالمياً في استطلاع عام 2015.

و"معهد فرايزر" متخصص في الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والتربوية ومعروف بتوجهاته المحافظة، يقع مقره الرئيسي في فانكوفر وله فروع في تورونتو ومونتريال وكالغاري.

(سي بي سي / راديو كندا)