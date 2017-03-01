نيوبرنزويك: تصحيح خطأ عنصري تاريخي

قرّرت حكومة نيوبرنسويك تغيير أسماء خمسة مناطق في محيط مدينة سانت جون لأنّها تحمل كلمة "نيغرو" أي عبد.

وأكّد برايان غالنت رئيس حكومة المقاطعة أنّ الأسماء الجديدة التي اختيرت تمثّل تاريخ الجاليات السوداء في نيوبرنسويك.

وجاء الإعلان عن التغيير في آخر أيّام شهر شباط فبراير الذي هو شهر تاريخ السود في كندا.

"أتاح هذا المشروع التعريف بتاريخ الجاليات السوداء بصورة أفضل وتوعية الأجيال الحاليّة والمقبلة في المقاطعة على أهميّته" قال رالف توماس عضو الجمعيّة التاريخيّة للسود في نيو برنسويك.

واعتبر أنّ استخدام تعبير "نيغرو" لتسمية هذه الأماكن يشجّع استخدام هذه الكلمة التي تنطوي على معنى تحقيريّ بصورة يوميّة ومن الضروري تغيير الأمر حسب قوله.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)