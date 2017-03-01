كندا: تصدير البقوليّات يصطدم بعقبة

شكّلت إجراءات جديدة فرضتها الهند عقبة في وجه صادرات البقوليّات الكنديّة.

وتفرض الإجراءات الجديدة تدخين العدس قبل تصديره من كندا وليس لدى وصوله إلى الهند كما هي الحال عليه.

وتصدّر كندا 35 بالمئة من مجموع البقوليّات المستهلكة حول العالم حسب اتّحاد منتجي الحبوب في مقاطعة سسكتشوان.

وتُعتبر سسكتشوان أهمّ منتج للحبوب في كندا ويشكّل إنتاجها 90 بالمئة من مجموع إنتاج الحبوب في البلاد.

وتمثّل الهند أهمّ وجهة لصادرات الحبوب من سسكتشوان، وبلغت قيمة صادراتها 1،4 مليار دولار عام 2015.

ويقول رئيس وزراء المقاطعة براد وال إنّه يسعى للحصول على إعفاء من تدخين الحبوب، ويعكف على ذلك بالتعاون مع الحكومة الفدراليّة في اوتاوا.

وقد ارتفع إنتاج العدس في سسكتشوان بنسبة 40 بالمئة عام 2016 حسبما أفادت به وكالة الإحصاء الكنديّة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)