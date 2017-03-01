“مدن ملاذا” لطالبي اللجوء في كندا

ما معنى أن تكون مونتريال “مدينة ملاذا”؟

حتى لا توصد الأبواب في وجه اللاجئين الذين لا يمتلكون وثائق تسمح لهم بالإقامة في كندا وتبعد عنهم شبح الترحيل والنزوح مجددا لإيجاد مكان يستقرون فيه، عمدت بعض المدن الكندية الكبيرة ومنها مونتريال مؤخرا إلى إقرار مذكرة تعتبر مونتريال "مدينةً ملاذاً".

اطلع على بقية التقرير

كندا: عمدة فريديريكتون يريدها “مدينةً ملاذاً” لطالبي اللجوء

قال عمدة فريديريكتون، عاصمة مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في شرق كندا، مايك أوبْرَيان إنه يرغب في أن تصبح مدينته "مدينةً ملاذاً" (sanctuary city) تفتح أبوابها أمام كل طالب لجوء في كندا وتقدم له الخدمات البلدية المتوفرة.

اطلع على بقية التقرير

ازدياد اللجوء غير المشروع إلى مانيتوبا

قال عمدة فريديريكتون، عاصمة مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في شرق كندا، مايك أوبْرَيان إنه يرغب في أن تصبح مدينته "مدينةً ملاذاً" (sanctuary city) تفتح أبوابها أمام كل طالب لجوء في كندا وتقدم له الخدمات البلدية المتوفرة.

اطلع على بقية التقرير

كندا: المزيد من الإجراءات لمواجهة اللّجوء غير الشرعي

ارتفعت موجة اللّجوء غير الشرعي نحو كندا عبر الحدود البريّة مع الولايات المتّحدة بصورة ملحوظة منذ بضعة أشهر.

اطلع على بقية التقرير