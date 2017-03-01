55% من الكيبيكيين لا يريدون زيادة المهاجرين إلى كندا تعويضاً عن إجراءات ترامب

يفيد استطلاع أجرته شركة "سوم" لصالح مجموعة "كوجيكو" الإعلامية أن أكثر من نصف الكيبيكيين لا يرغبون في أن تقوم كندا بزيادة عدد المهاجرين إليها في أعقاب إجراءات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتصلة بالهجرة. ويقع المقر الرئيسي لـ"كوجيكو" في مونتريال، كبرى مدن كيبيك.

ويظهر الاستطلاع الذي كشفت "كوجيكو" نتائجه اليوم أن 55% من المستطلَعين الكيبيكيين لا يريدون زيادة عدد المهاجرين إلى كندا، فيما دعم فكرة زيادة العدد 36% من المستطلَعين وقال 9% منهم إنهم بلا رأي محدد بعد.

وأيد 75% من المستطلَعين فكرة تشديد المراقبة على الحدود البرية مع الولايات المتحدة لمنع دخول المهاجرين إلى كندا بصورة غير شرعية.

وعلى صعيد الفئات المجتمعية أيد 55% من المستطلَعين المتراوحة أعمارهم بين 18 و24 سنة زيادة عدد المهاجرين إلى كندا كرد على إجراءات ترامب. كما أيد زيادة العدد 49% من المستطلَعين الذين لا تشكل الفرنسية لغتهم الأم، و49% أيضاً من المستطلَعين الذين تابعوا دراسات جامعية.

"في مكان ما لسنا ضد الهجرة، لكن في المقابل هل ندعم نحن ككيبيكيين وكنديين تعويض ما يقوم به جيراننا في الجنوب (الولايات المتحدة) أو ما لم يعودوا يقومون به؟ هذه هي الخطوة التي تتردد أكثرية من الناس في خَطوها. نحن نؤيد الهجرة ولكن ليس بالضرورة كتعويض لما لم يعد الأميركيون يقومون به"، قال الرئيس المشارك لشركة "سوم" للاستطلاعات إريك لاكروا في حديث مع وكالة الصحافة الكندية.

(وكالة الصحافة الكندية)