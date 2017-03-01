الكنديّة اللّبنانيّة لميا شارلوبوا: فنّ التحدّث إلى الجمهور

التحدّث أمام الجمهور موضوع حاضرت فيه الكاتبة والصحافيّة الكنديّة اللّبنانيّة لميا شارلوبوا في بيروت في إطار سلسلة المحاضرات التي تلقيها.

وكانت المحاضرة الأولى في مؤسّسة مي شدياق والثانية في أجندا بيروت مع مؤسّسها طوني أبو غزالة.

والحديث أمام الجمهور فنّ كما تقول، وبإمكان أيّ من يريد أن يتعلّمه وأن يتقن كيفيّة مخاطبة الآخرين بثقة ودون تردّد او ارتباك.

كما حاضرت لميا شارلوبوا حول السعادة عبر موقع تد حول السعادة وتحدّثت عن أهميّة التقاط لحظات السعادة التي هي في متناول يدنا دون أن نراها أحيانا كثيرة كما تقول.

كما حاضرت حول السعادة بين بلدين قبل نحو أسبوع في دير مار انطونيوس الكبير في مونتريال.

وتشير لميا شارلوبوا وهي مستشارة العلاقات العامّة أنّها على تواصل دائم مع الوطن الأمّ لبنان.

وتؤكّد أنّها نجحت في تحقيق التوازن في مشاعر الانتماء إلى البلد الذي أبصرت النور فيه والبلد الذي احتضنها وفتح أمامها أبوابه.

أجريت مقابلة مع السيّدة لميا شارلوبوا التي استضفناها في استديو القسم العربي في راديو كندا الدوليّ.