وزير المالية الكندي يلتقي نظيره الأميركي في واشنطن

استقبل اليوم وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن ضيفه الأجنبي الأول، وزير المالية الكندي بيل مورنو. وجرى اللقاء في مبنى الخزانة الأميركية المجاور للبيت الأبيض في واشنطن.

وقال منوشن إنه يتشرف باستقبال نظيره الكندي، وذكّر بالتاريخ المشترك الطويل بين بلديهما.

والمواضيع التي تهم الطرفيْن عديدة، ومن ضمنها عملية الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة. فإدارة الرئيس دونالد ترامب ترغب بتخفيض ضرائب الشركات. لكنّ الأكثر تأثيراً على كندا ستكون ضريبة حدودية، وإدارة ترامب تدرس إمكانية فرض مثل هذه الضريبة.

وتقوم حكومة جوستان ترودو الليبرالية بمساع حثيثة لإقناع واشنطن بأن ضريبة حدودية لن تعود بالنفع على أي من البلديْن اللذيْن يشكل التبادل التجاري بينهما أكبر تبادل بين بلديْن في العالم.

كما أن هناك ملفاً آخر بالغ الأهمية بالنسبة لكندا، وهو مستقبل اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية ("نافتا" NAFTA). فقد سبق لترامب أن أكد أنه يريد إعادة فتح المفاوضات بشأنه بهدف تعزيز مصالح الولايات المتحدة، وإلّا تنسحب منه بلاده.

لكن الإصلاحات الضريبية التي تنوي إدارة ترامب إجراءها تثير نقاشات حادة في العاصمة الأميركية، وهذا لا يترك وقتاً كافياً الآن للساسة الأميركيين للتباحث في مستقبل اتفاق "نافتا"، كما تقول وكالة الصحافة الكندية.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)