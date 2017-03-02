مونتريال: القبض على مشتبه به في قضيّة تهديد جامعة كونكورديا

ألقت شرطة مونتريال القبض في وقت متأخّر من ليل الأربعاء الخميس على شخص يُشتبه بضلوعه في التهديد الذي تعرّضت له جامعة كونكورديا.

وشاركت في العمليّة وحدات التدخّل التكتيكي وفرقة الكلاب البوليصيّة التابعة للشرطة، وعمدت إلى إجلاء 30 شخصا يقيمون في محيط منزل المشتبه به.

و المشتبه به (47 عاما) غير معروف من الشرطة ومن المتوقّع أن يمثل أمام القضاء في وقت لاحق بعد ظهر اليوم الخميس، ولم تُعرف بعد التّهم التي سوف توجّه له.

وكانت الجامعة قد تلقّت رسالة الكترونيّة تحذّر فيها بتفجير أماكن يرتادها عادة طلاّب مسلمون، ما اضطرّ لإخلاء نحو من 4 آلاف طالب من ثلاثة مبان تابعة لكونكورديا.

ووقّعت الرسالة مجموعة مجهولة تُدعى " مجلس المواطنين المحافظين في كندا" وتقول فيها إنّ الأمور تبدّلت مع وصول الرئيس ترامب إلى السلطة في الولايات المتّحدة.

وتزامنت الحادثة مع أسبوع التوعية على الإسلام الذي ينظّمه اتّحاد الطلبة الملمين في كونكورديا.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)