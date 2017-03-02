كيبيك: الصليب يعود إلى مستشفى القربان المقدّس

أعادت إدارة مستشفى القربان المقدّس Saint-Sacrement رفع الصليب في المكان المخصّص له في بهو المستشفى.

وكانت قد ازالته بعد تلقّيها طلبا من أحد المرضى الذي قال إنّ الصليب يضايقه.

وأثارت المسألة العديد من ردود الفعل، وأكّدت إدارة المستشفى في رسالة نشرتها بعد إعادة رفع الصليب على الطابع التاريخي والتراثيّ للرموز الدينيّة.

"المؤسّسات الصحيّة في كيبيك علمانيّة منذ سنوات عديدة. والصليب يرمز إلى أهميّة مساهمات المجموعات الدينيّة في بناء هذا المستشفى" قالت إدارة المستشفى في رسالتها.

وقد وقّع 13 ألف شخص عريضة يطالبون فيها المستشفى بإعادة رفع الصليب، كما اتّصل 600 شخص للتعبير عن انزعاجهم من قرار نزعه.

وانتقل الجدل إلى الجمعيّة الوطنيّة (برلمان كيبيك)، وقال رئيس الحكومة فيليب كويار "إنّ الانفتاح والتسامح لا يعنيان أن علينا محو تراثنا وتاريخنا".

0راديو كندا الدولي/ راديو كندا)