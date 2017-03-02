كندا: ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بـ2,6% في الربع الأخير من 2016

سجّل الاقتصاد الكندي نمواً بنسبة 2,6% وفق وتيرة سنوية في الربع الأخير من عام 2016 حسبما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وبالتالي تكون نسبة نمو الاقتصاد الكندي قد فاقت نسبة نمو الاقتصاد الأميركي البالغة 1,9% للفترة نفسها وفق وتيرة سنوية.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءَهم وكالةُ "تومسون رويترز" للأنباء قد توقعوا نمو الاقتصاد الكندي بنسبة 2% وفق وتيرة سنوية خلال الفترة المذكورة.

وشكلت النفقات المعيشية للأسر الداعم الأول لنمو الاقتصاد الكندي في الربع الأخير من عام 2016، وارتفعت قيمتها خلاله بنسبة 0,6%، بعد ارتفاعها بنسبة 0,7% في الربع الثالث من العام المذكور. وارتفع الاستثمار في قطاع السكن بنسبة 1,2%.

كما ارتفعت قيمة الصادرات الكندية بنسبة 0,3% في الربع الأخير من عام 2016 بعد ارتفاعها بنسبة 2,3% في الربع الثالث منه.

(سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية)