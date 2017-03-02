جمعيّة صندوق لبنان كندا: أفلام لبنانيّة على شاشات مونتريال

تسعى الجاليات المهاجرة في كندا على اختلافها للحفاظ على روابط التواصل مع الأوطان الأمّ.

وتنشط العديد من الجمعيّات في تنظيم مشاريع خيريّة وفي جمع التبرّعات لمساعدة جمعيّات خيريّة في الوطن الأمّ.

جمعيّة صندوق لبنان كندا Liban Canada Fonds واحدة من الجمعيّات الخيريّة الكنديّة اللّبنانيّة في مونتريال.

وقد اختارت مساعدة الأطفال المعاقين وتتعاون لهذه الغاية مع جمعيّات في لبنان تهتمّ برعاية المعاقين.

وتنظّم الجمعيّة منذ سبع عشرة سنة على تأسيسها ، حملات جمع التبرّعات من خلال نشاطات خيريّة وثقافيّة تقيمها في مونتريال.

نيكول عبد المسيح رئيسة جمعيّة صندوق لبنان كندا © نيكول عبد المسيح

وتعوّل في نشاطاتها على عمل المتطوّعين من أبناء الجالية لمساعدتها على تنظيم هذه الأنشطة واجتذاب المشاركة فيها.

واختارت هذه السنة أن تضع فنّ السينما اللّبنانيّة في الواجهة، من خلال عرض مجموعة من الأفلام على شاشات مونتريال.

وتُعرض الأفلام من التاسع عشر حتّى الثالث والعشرين من شهر آذار مارس الجاري.

ونظّمت هذا النشاط بالتعاون مع قنصليّة لبنان العامّة في مونتريال وبرعاية القنصل العام الأستاذ فادي زيادة.

لمعرفة المزيد حول الأنشطة والعرض السينمائي ، أجريت مقابلة مع السيّدة نيكول عبد المسيح رئيسة جمعيّة صندوق كندا لبنان.