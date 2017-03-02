أزمة اللاجئين: تورونتو تطلب مساعدة أوتاوا

حصلت هيئة الإذاعة الكندية على الكتاب الذي وجهه عمدة مدينة تورونتو جون توري إلى وزير الهجرة الكندي أحمد حسين يطلب فيه لقاءه للتداول في الوضع الناجم عن أزمة اللاجئين.

ويطلب توري في كتابه المؤرخ في الثامن والعشرين من الشهر الفائت أن ترفع الحكومة الفيديرالية حالا وعلى المدى الطويل، قيمة المساعدات التي تقدمها لللاجئين في تورونتو لإيجاد مساكن وتلقي الخدمات.

واعتبر توري أن ضخ المزيد من المساعدات المالية من شأنه مساعدة ملاجئ استقبال المشردين الذين يواجهون مصاعب كبيرة واضاف: " ليس أمام اللاجئين خيار إلا اللجوء إلى ملاجئ المشردين عند توقف المساعدات التي يتلقونها من الحكومة الفيديرالية.

وأفادت إحصاءات الخدمات البلدية المهتمة باللاجئين أن ثمانمئة طالب لجوء اضطروا للنوم في أحد ملاجئ تورونتو خلالا كانون الثاني يناير الماضي.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية.