التجارة الإلكترونية كالمن والسلوى لمؤسسة البريد الكندية

يفيد تقرير لهيئة الإذاعة الكندية أن ازدهار التجارة الإلكترونية دفع بمؤسسة البريد الكندية لتوسيع مكتبها في مدينة هابي فالي غوس باي (Happy Valley-Goose Bay) في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور في أقصى الشرق الكندي.

"كل يوم هنا كعيد الميلاد"، تقول جاكي غودي التي تعمل منذ عام 2002 في مكتب هابي فالي غوس باي في إشارة إلى حجم الحركة المرتفع في هذا المكتب الذي يعمل كمركز تسلّم للبريد والطرود في منطقة لابرادور.

ويقول مدير مؤسسة البريد في المنطقة، جو تريمبليت، إن كافة أيام كانون الأول (ديسمبر) الفائت شهدت وصول كميات قياسية من الطرود، وإن الحركة لم تخف منذ ذاك الحين.

ويضيف تريمبليت أن موظفي مكتبيْ مؤسسة البريد في هابي فالي غوس باي يعالجون نحواً من 1200 طرد يومياً، وأنه جرى توسيع أحد مستودعات المؤسسة بنحو من 185 متراً مربعاً وأن مستودعاً آخر سيجري توسيعه في وقت لاحق من السنة الحالية.

""أمازون" و"وُول مارت" هما الخبز اليومي لمؤسسة البريد الكندية"، يؤكد الموظف كيرك هانراهان الذي يعمل في المؤسسة من 25 عاماً في إشارة إلى دور هاتيْن الشركتيْن في ازدهار التجارة الإلكترونية.

(سي بي سي / راديو كندا)