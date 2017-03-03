مونتريال: توجيه اتّهامات للمشتبه به في حادثة جامعة كونكورديا

وجّهت السلطات القضائيّة مجموعة من الاتّهامات إلى المشتبه به في حادثة جامعة كونكورديا في مونتريال هشام سعدي.

ويواجه سعدي (47 عاما) هو طالب في الجامعة المذكورة تهمة التحريض على الخوف من عمل إرهابيّ وتهمة إطلاق تهديدات وأذيّة لأنّه عرقل استخدام ممتلكات، والمقصود بها جامعة كونكورديا.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على سعدي بعد أن تلقّت جامعة كونكورديا رسالة الكترونيّة تحذّر بتفجير أماكن يرتادها عادة طلاّب مسلمون.

وتمّ إخلاء ثلاثة مبان تابعة للجامعة وإجلاء 4 آلاف طالب عنها.

و كان سعدي قد مثل أمس الخميس عبر الفيديو، ويمثل مجدّدا اليوم أمام القضاء الذي ينظر بشأن إخلاء سبيله.

ومن المقرّر أن يخضع قبل مثوله لتقييم نفسي من قبل أحد المختصّين في علم الجرائم في قسم الطوارئ النفسيّة الاجتماعيّة التابع لشرطة مونتريال.

(راديو كندا الدوليّ/ راديو كندا)