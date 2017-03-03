كندا: نظام التعرّف على الوجه قريبا في المطارات

تبدأ مطارات كندا اعتبارا من فصل الربيع المقبل استخدام نظام التعرّف إلى الوجه، وهو تطبيق الكتروني لتحديد الأشخاص من خلال صورة رقميّة.

ويندرج هذا النظام في إطار برنامج مراقبة المسافرين الذي طوّرته وكالة الخدمات الحدوديّة حسب معلومات حصلت عليها سي بي سي هيئة الإذاعة الكنديّة.

ويتمّ استخدام هذه التقنيّة في أكشاك الخدمة الذاتيّة، ما يساهم في تقليص فترات الانتظار في المطارات كما أفادت به الوكالة.

ويبدأ تطبيق النظام في مطار اوتاوا الدوليّ وأوضحت وكالة الخدمات الحدوديّة أنّها سوف تكشف عن التفاصيل المتعلّقة بهذا البرنامج الآلي في موعد إطلاقه بصورة رسميّة.

وقدّمت مطارات كيبيك واوتاوا وتورونتو عروض مناقصة لإنشاء أكشاك الخدمة الذاتيّة في حين يتولّى مطار فانكوفر بنفسه إنشاء هذه الأكشاك.

ويتابع المختصّون في حماية الحياة الخاصّة هذا البرنامج عن كثب للتأكّد من صحّة استخدامه بما يضمن حماية الخصوصيّة.

(راديو كندا الدوليّ/ راديو كندا)