نقص في عدد القابلات القانونيات في أونتاريو

بالرغم من أن سبعة وعشرين بالمئة من النساء اللواتي يحاولن الحصول على علاج صحي على أيدي القابلات القانونيات في أونتاريو، بدون جدوى، لا تعتزم حكومة المقاطعة زيادة عدد مقاعد الدراسة الجامعية في برامج التعليم الثلاثة المتخصصة في هذا المجال.

وكانت أونتاريو أولى المقاطعات الكندية التي نظمت مهنة القابلات القانونيات عام 1994 وإدماجهن في قطاع الخدمات الصحية. وقد أدى ذلك إلى ازدياد اللجوء إلى القابلات القانونيات في المقاطعة حيث بلغت نسبة الولادات على أيدي القابلات ستة عشر بالمئة العام الفائت، علما أن مهمة القابلات القانونيات هي تقديم خدمات صحية أولية للنساء اللواتي لا يشكل حملهن مخاطر مهمة ومرافقتهن خلال فترة الحمل والولادة وطوال ستة أسابيع تلي الولادة وبوسعهن وصف أدوية وطلب إجراء تحاليل مخبرية والتصوير بالموجات فوق الصوتية. كما يمكّن الحاملات من اختيار مكان الوضع في المستشفى أو في المنزل.

تجدر الإشارة إلى أن طلبات الالتحاق ببرامج تعليم مهنة القابلات القانونيات في الكليات الطبية تضاعف خلال السنوات الثماني الماضية ليبلغ حوالي تسعمئة طلب.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية