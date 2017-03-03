مانيتوبا: اللّجوء غير الشرعي والتحدّيات المطروحة

أنشأت جمعيّة يونايتد واي United Way الخيريّة الكنديّة موقعا خاصّا على شبكة الانترنت لجمع التبرّعات لمساعدة طالي اللّجوء الذين يتنامى عددهم بصورة ملحوظة منذ بضعة أشهر.

وارتفع العدد بصورة خاصّة عبر حدود مقاطعتي مانيتوبا وكيبيك، وارتفع عدد طالبي اللّجوء الذين دخلوا عبر مقاطعة اونتاريو.

وتواجه الجمعيّات والهيئات والوكالات التي تّعنى باللاّجئين صعوبة في تأمين الخدمات اللاّزمة والاحتياجات الضروريّة مع تنامي عدد اللاجئين الذين يدخلون بصورة غير شرعيّة إلى كندا عبر الحدود البريّة مع الولايات المتّحدة.

مجلس الهجرة والأديان في مانيتوبا، Manitoba interfaith immigration council واحد من هذه الهيئات.

وهو أكبر وكالة في مانيتوبا تّعنى بمساعدة اللاّجئين الذين يصلون إلى المقاطعة.

فضل الشوّا عضو مجلس الهجرة والأديان في مانيتوبا © فضل الشّوّا

وينشط فريق العاملين فيه وهم من خلفيّات ثقافيّة ودينيّة ولغويّة متعدّدة في مساعدة اللاّجئين المكفولين مادّيّا من الحكومة الكنديّة.

حول التحدّيات التي يشكّلها تنامي عدد اللاّجئين أجريت مقابلة مع الأستاذ فضل الشوّا عضو مجلس الهجرة والأديان في مانيتوبا.