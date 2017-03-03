يوم المغترب اللبناني

يشكل الانتشار اللبناني عبر العالم قوة بشرية كبيرة تضعها الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم، كما سائر التجمعات اللبنانية الدينية والحزبية والاجتماعية، وبصورة خاصة، الاقتصادية في خدمة لبنان على أكثر من صعيد.

وبالرغم من الانقسامات داخل الجامعة وفي أوساط المنتشرين، فثمة إجماع على خدمة القضايا اللبنانية، كل على طريقته الخاصة.

في هذا الاطار يحتفل فرع الجامعة في مقاطعة بريتيش كولومبيا في الغرب الكندي بيوم المغترب اللبناني ، عبر مجموعة من الأنشطة نهاية الأسبوع الجاري، يطلعنا على تفاصيلها رئيس مجلس ولاية بريتيش كولومبيا في الجامعة الثقافية اللبنانية الدكتور نيقولا قهوجي في الحديث الهاتفي الذي أجريته معه:استمعوا