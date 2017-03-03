الحزب الليبيرالي يرد استئناف ألان ديسوزا

ردّ الحزب الليبيرالي الفيديرالي الحاكم طلب الاستئناف الذي قدمه عمدة مدينة سان لوران ألان دي سوزا، المتعلق برفض الحزب ترشيحه للانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب عن الدائرة في الانتخابات النيابية الفرعية المنوي إجراؤها في الثالث من الشهر المقبل بعد استقالة النائب الليبيرالي ستيفان ديون.

وأكد دي سوزا أنه لن يلاحق الحزب أمام القضاء إنما سيعمل على "تضميد الجراح".

وكان ديسوزا قدّم طلبا بالاستئناف منددا بعدم تلقيه من الحزب اسباب ومبررات ابعاده عن الترشح، وقد أشار الحزب إلى أن مصلحة الحزب العليا وحماية الحياة الشخصية كانتا وراء قرار الإبعاد.

وبحسب الحزب الليبيرالي، فإن الاسباب التي تبرر رفض أي كان للترشح هي:

التدقيق في ماضيه، أوضاعه المالية، شكوك في مناقبيته، التزامه مبادئ الحزب وقيمه.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر المرشحين حظا بالفوز في الانتخابات التشريعية هي الوزيرة السابقة في حكومة كيبيك السيدة يولاند جيمس التي يؤكد المقربون من الحزب أنها تحظى بدعم الحزب الرسمي.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية