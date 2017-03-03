كيبيك: معدل البطالة في أوساط المهاجرين تحت الـ10% في 2016

تراجع معدل البطالة في أوساط المهاجرين في مقاطعة كيبيك إلى 9,8% العام الماضي حسب تقرير لمعهد الإحصاء في مقاطعة كيبيك (Institut de la Statistique du Québec).

وهذه المرة الأولى التي يهبط فيها معدل البطالة في أوساط المهاجرين في المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية تحت عتبة الـ10% في عشر سنوات، أي منذ أن بدأ معهد الإحصاء الكيبيكي بإعداد بيانات عن البطالة في أوساط المهاجرين.

ويقل معدل البطالة المسجل في أوساط المهاجرين في 2016 بثلاث نقاط مئوية عن المعدل المسجل في أوساطهم عام 2006.

ويفيد التقرير الصادر يوم الأربعاء أنه للمرة الأولى في عشر سنوات تزيد نسبة المشاركة (Participation Rate) لدى المهاجرين، 66%، النسبةَ المسجلة في أوساط الكيبيكيين المولودين في كندا، 64,3%. وتشمل نسبة المشاركة الأشخاص العاملين والباحثين عن عمل.

(وكالة الصحافة الكندية)