أسبوع ارتفاع لبورصة تورونتو وتراجع للدولار الكندي

أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) في بورصة تورونتو الأسبوع اليوم على 15608,50 نقطة، بارتفاع 71,85 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس و75,03 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت.

وبالتالي يكون مؤشر تورونتو قد ارتفع بنسبة 0,48% هذا الأسبوع بعد تراجعه بنسبة 1,93% الأسبوع الفائت.

أما الدولار الكندي فأغلق الأسبوع اليوم على 74,60 سنتاً أميركياً، بتراجع 0,10 سنت أميركي عن سعر إغلاقه أمس و1,68 سنت أميركي عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت، أي أنه فقد 2,2% من قيمته هذا الأسبوع.

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم نيسان (أبريل) المقبل على 53,33 دولاراً أميركياً، بارتفاع 0,72 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس ولكن بتراجع 0,66 دولار أميركي عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت.

(وكالة الصحافة الكندية)