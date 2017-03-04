مواقف في أقوال للأسبوع المنتهي في 04-03-2017

مواقف في أقوال من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.

يتضمّن البرنامج مجموعة من الأقوال لكنديّين رسميّين ومواطنين عاديّين ويتناول قضايا تثير الاهتمام في كندا.

مي أبو صعب تتناول في تقريرها موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تعزيز دور المرأة في سوق العمل وما ذكره بهذا الشأن عن رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو.

ومعروف عن ترودو أنّه يضع في أولويّاته تعزيز دور المرأة وحماية حقوقها وتوفير الفرص أمامها.

وكان سبّاقا يوم أعلن تشكيلته الحكوميّة الأولى بعد فوزه في الانتخابات، التي ضمّت عددا متساويا من الوزراء من الرجال والنساء.

رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو يتحدّث أمام المواطنين في كالغاري © John Woods/Canadian Press

ويوم الثلاثاء، أشار الرئيس الأميركي في خطابه أمام الكونغرس إلى رئيس الحكومة الكنديّة ونستمع إلى ما قاله ترامب:

بمساعدة رئيس الحكومة جوستان ترودو، أنشأنا مجلسا مع جيراننا في كندا، لضمان وصول النساء من صاحبات الاعمال إلى الشبكات والأسواق ورأس المال قال الرئيس الأميركي.

الملاحظ هنا أنّ ترودو هو الزعيم الوحيد الذي ذكره الرئيس الأميركيّ في خطابه.

رئيس الحكومة الكنديّة أجاب على سؤال خلال لقاء عقده في كالغاري يوم الأربعاء في معرض جولة يقوم بها في مختلف أنحاء البلاد.

سألته إحدى السيّدات عن رأيه في ما قاله ترامب بشأن كندا ونستمع إلى ما قاله رئيس الحكومة:

اعتقد أنّه يلقي الضوء على أحد الأمور التي نتوافق عليها ونحن نتطلّع إلى وجود المزيد من النساء في القوّة العاملة وأن يكون لهنّ وظائف أفضل في سوق العمل.

ومع اقتراب موعد يوم المرأة العالمي الذي نحييه الأسبوع المقبل، ينبغي أن نؤكّد على نعزيز دور المرأة في القوّة العاملة وتوفير المزيد من الفرص أمامها.

وأكّد رئيس الحكومة أنّ تعزيز دور المرأة واجب أخلاقيّ فضلا عن أنّه يساهم في النموّ الاقتصاديّ ويساعد الطبقة الوسطى.

مستشفى القربان المقدس في كيبيك © Radio-Canada

بيار أحمراني اختار تصريحا لرئيس حكومة مقاطعة كيبيك، فيليب كويار، حول مسألة نزع الصليب فن مدخل مستشفى القربان المقدس في مدينة كيبيك. قال:

"إسم هذه المستشفى هو مستشفى القربان المقدس، ولا أحد يريد تغيير اسمها وكونها تأسست على أيدي مؤسسات دينية، أمر يجب ألا ننساه. وعندما أتحدث إلى أشخاص من الثقافات الأخرى، فلا يزعجهم أن يروا الصليب في الجمعية الوطنية أو أحد المستشفيات من هنا فإن إدارة التنوع والتعددية يجب ألا تعني أن ندير ظهرنا لتراثنا وتاريخنا".

وكانت مستشفى القربان المقدس نزعت صليبا كان معلقا في صدر المدخل استجابة لطلب أحد المرضى، ولكن سرعان ما تحول الأمر إلى قضية تتعلق بالتراث والتاريخ . وتحت الضغط الشعبي، تراجعت المستشفى عن قرارها وأعادت الصليب إلى مكانه.

وكان وزير الصحة غايتان باريت أكد أنه لم يضغط أبدا على المستشفى لكنه ذكّر أن روسيا أقدمت عام 1917 على نزع وإلغاء كل الرموز الدينية، وهذا ما لن يحصل في كيبيك إن في نزع الرموز الدينية وإن في رفض تغيير أسماء المستشفيات أو المعاهد أو الشوارع أو المدن والقرى التي تحمل أسماء قديسين.

عمدة سان لوران التابعة لمونتريال ألان دي سوزا (أرشيف) © هيئة الإذاعة الكندية

فادي الهاروني اختار تصريحاً لألان دي سوزا، عمدة سان لوران التابعة لبلدية مونتريال: "لا أظن أنه يمكنُ رفضُ طلبِ ترشح مثل طلبي، اسمي لا غبارَ عليه، وسُمعتي نظيفة وخبراتي معروفة".

كلام دي سوزا جاء رداً على قرار الحزب الليبرالي الكندي الحاكم في أوتاوا بقيادة جوستان ترودو برفض طلب ترشحه للسباق على تمثيل الحزب في دائرة سان لوران في الانتخابات الفرعية المقبلة.

فكندا على موعد في الثالث من نيسان (أبريل) المقبل مع انتخابات في خمس دوائر فدرالية، من ضمنها سان لوران التي شغر مقعدها في مجلس العموم مع استقالة ستيفان ديون منه في أعقاب التعديل الوزاري الذي أجراه ترودو في العاشر من كانون الثاني (يناير) الفائت والذي خرج بموجبه ديون من الحكومة التي كان وزير خارجيتها.

ويطالب دي سوزا بأن يختار الناخبون الليبراليون مرشحهم في سان لوران بكل حرية، وألّا تتدخل قيادة الحزب الليبرالي الكندي لدعم أي مرشح. وتفيد مصادر مطلعة أن قيادة الحزب تدعم يولاند جيمس لتمثله في الانتخابات الفرعية في هذه الدائرة.

وشغلت جيمس منصب وزيرة الهجرة في حكومة جان شاريه الليبرالية في مقاطعة كيبيك بين عاميْ 2007 و2010، ومنصب وزيرة الأسرة في حكومة شاريه أيضاً بين عاميْ 2010 و2012.