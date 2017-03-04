أرقام الأسبوع المنتهي في 04-03-2017

مجموعة من الأخبار في أرقام من إعداد وتقديم مي أبو صعب وبيار حمراني وفادي الهاروني.

تسرّب مادّة نفطيّة: الكلفة عالية

172500 دولار:

هذه قيمة الغرامة التي فرضتها وكالة تنظيم الطاقة في مقاطعة البرتا غرامة ماليّة عالية على شركة مورفي لخدمات حقول النفط.

والسبب، تسرّب 1،4 مليون ليتر من منتج مكثّف يُستخدم لتخفيف النفط الثقيل قبل نقله عبر الأنابيب.

ولم ترصد الشركة التسرّب إلاّ بعد شهر على حدوثه.

ووقعت الحادثة عام 2015 على في محيط مدينة بيس ريفر Peace River الواقعة شمال مقاطعة البرتا.

أنابيب نفط © هيئة الاذاعة الكنديّة/ سي بي سي

وأفادت التحقيقات بأنّ شركة مورفي لم تتّخذ الاجراءات الكافية للتأكّد من أنّ نظام كشف التسرّب قادر على رصد التسرّب بسرعة.

وتشير وكالة تنظيم الطاقة إلى أنّ الشركة لم تبلّغ عن التسرّب ولم تتّخذ إجراءات سريعة لتداركه، ما أدّى إلى الاضرار بأراض عامّة.

وعمدت الشركة إلى إصلاح الأنبوب وما زالت تعمل على تنظيف المنطقة التي تأثّرت بالتسرّب.

وتقول الوكالة إنّ مورفي أخلّت بأنظمة المقاطعة المتعلّقة بالأراضي العامّة وأنابيب النفط وقانون حماية البيئة.

ودوما في السياق نفسه وهذه المرّة في مقاطعة كيبيك: تكبّدت مصفاة انيرجي فاليرو غرامة بقيمة 500 ألف دولار بعد ادانتها بانتهاك قوانين البيئة.

مصفاة انيرجي فاليرو في ليفي في مقاطعة كيبيك © Radio-Canada

فقد طرحت الشركة ومقرّها في ليفي في كيبيك عن طريق الخطأ 200 ألف ليتر من المازوت الثقيل في غدير مزرعة شابيه Chapais وكان ذلك عام 2008.

وارتكبت المخالفة نفسها ستّ مرّات ولم تلتزم بأمر من وزارة البيئة الكنديّة لتنظيف مجرى المياه وكلّ ما يتبع ذلك من إجراءات.

وأقرّت الشركة بذنبها في الاتّهامات الموجّهة لها.

وتنقسم الغرامة على النحو التالي:

120 ألف دولار لمخالفة أوامر وزارة البيئة

380 ألف دولار نتيجة الفوائد التي جنتها من جرّاء تكرار المخالفة.

بورصة نيويورك © Radio-Canada

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وبات صاحبا الشركة، وهما إيفون سبيغل، ستة وعشرون عاما، وبوبي مورفي، ثمانية وعشرون عاما، يمتلك كل منهما مبلغ أربعة مليار دولار.

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عامل في منجم رابيت لايك لليورانيوم في شمال شرق مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب كندا (أرشيف) © CBC (هيئة الإذاعة الكندية)

واحد

المرتبة الأولى عالمياً وكندياً في جذب المستثمرين في قطاع المناجم هي من نصيب مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب كندا حسب النسخة الأخيرة من الاستطلاع السنوي الذي يجريه "معهد فرايزر" للأبحاث (Fraser Institute) في أوساط الشركات العاملة في هذا القطاع.

وفي إطار إعداده هذه الدراسة الاستطلاعية طرح "معهد فرايزر" على شركات منجمية أسئلة تتعلق بالأنظمة الضريبية والقوانين التنظيمية وحجم الثروة المعدنية وسلامة العمل في 104 أمكنة حول العالم، وحصل على 350 إجابة من مختلف أنحاء العالم، فحلت ساسكاتشيوان في المتربة الأولى كندياً وعالمياً.

وحلت مقاطعة مانيتوبا، الواقعة إلى الشرق مباشرة من ساسكاتشيوان، في المرتبة الثانية كندياً وعالمياً.

وحلّت ولاية أستراليا الغربية في المرتبة الثالثة عالمياً بعد أن كانت في المرتبة الأولى في نسخة عام 2015 من استطلاع "معهد فرايزر" .

وحلت مقاطعة كيبيك في شرق كندا في المرتبة الثالثة كندياً والمرتبة السادسة عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة الثانية كندياً والمرتبة الثامنة عالمياً في استطلاع عام 2015.

و"معهد فرايزر" متخصص في الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والتربوية ومعروف بتوجهاته المحافظة، يقع مقره الرئيسي في فانكوفر وله فروع في تورونتو ومونتريال وكالغاري.