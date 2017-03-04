كيف تستخدم “خرائط غوغل” دون الاتصال بالانترنت؟

توجد طريقة تسمح باستخدام تطبيق "خرائط غوغل"

Google Maps

دون الاتصال بالإنترنت.

ولا يمكن عادة استخدام التطبيقات التي تساعد المبحرين للبحث عن وجهتهم مثل

Google Maps

و Apple Maps بدون الاتصال بالانترنت

وتتلخص العملية في :

1.تعيين المنطقة المقصودة دون تحديد المسار( منطقة مونتريال على سبيل المثال) في تطبيق

Google Maps

ويتوجب أن يكون الهاتف أو اللوحة المحمولة متواصلة عبر شبكة "واي فاي.

كتابة عبارة Ok maps في خانة البحث لتطبيق خرائط غوغل

الضغط على زرّ التحميل

Download

على الخارطة المحددة والتي تظهر على شاشة التطبيق.

ويمكن استخدام هذه الخارطة المحمولة لاحقا في حالة عدم وجود الانترنت بالطريقة المعهودة أي بطلب معلومات مفصلة حول الوجهة المقصودة.

زبير الجازي