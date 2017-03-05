بلا حدود ليوم الأحد 05-03-2017

برنامج بلا حدود من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.

يتضمّن البرنامج عددا من التقارير الاخباريّة الأسبوعيّة.

مي أبو صعب أعدّت تقريرا حول شهر تاريخ السود الذي تحييه كندا في كلّ سنة لإلقاء الضوء على تاريخ هذه الجاليات ومساهماتها في المجتمع الكنديّز

ويتوزّع أبناء الجاليات السوداء على العديد من المقاطعات الكنديّة وثمّة مجموعات تأتي من دول ناطقة بالفرنسيّة تختار الاستقرار في مقاطعة مانيتوبا ، وتحديدا في الأحياء الفرنسيّة في العاصمة وينيبيغ.

وتزداد الهجرة السوداء إلى هذه المقاطعة من دول إريقيّة ناطقة بالفرنسيّة ومن هايتي ودول الكاريبي.

وتستقطب جامعة سان بونيفاس، في حيّ سان يبونيفاس عددا من الطلاّب من أبناء الجاليات السوداء.

الكنديّ الكاميرونيّ ديزيريه كامونييه © RADIO-CANADA/Samuel Rancourt

يقول ديزيريه كامونييه الكنديّ الكاميرونيّ الأصل في حديث لراديو كندا إنّه استقرّ في وينيبيغ منذ وصوله قبل 20 عاما ويشعر بالارتياح لمسيرته .

وقد أنشأ موقع وايز هوست Wise host للتسوّق ولاستضافة المواقع الالكترونيّة بمساعدة مجلس التنمية الاقتصاديّة للبلديّات الثنائيّة اللّغة في وينيبيغ Conseil de développement économique bilingue.

وأنشأ بعدها موقع افريكا بريس Africa Presse الذي ينشر اخبارا عن إفريقيا بصورة رئيسيّة، وموقع أول وينيبيغ All Winnipeg وهو موقع يعرض الخدمات المقدّمة في وينيبيغ عاصمة مقاطعة مانيتوبا.

ويقول إنّه يستهلّ يوم العمل في الخامسة صباحا ويهتمّ أوّلا بموقع أفريكا بريس وبجمع الأخبار الإفريقيّة.

ويعمل بعد ذلك طوال ساعتين على موقع أولّ وينيبيغ ويمضي الوقت المتبقّي من نهار العمل على موقع وايز هوست.

جويل لوموان مستشار المال والأعمال في مجلس التنمية الاقتصاديّة في وينيبيغ © Radio-Canada/Samuel Rancourt

وهو متفائل بالمستقبل ويأمل أن يتمكّن من تحقيق مدخول كاف من مواقعه الالكترونيّة الثلاثة وألاّ يضطر لمواصلة العمل كمبرمج كومبيوتر في شركة مقرّها في فانكوفر.

ويتحدّث جويل لوموان مستشار المال والأعمال في مجلس الدعم الاقتصادي في وينيبيغ فيشير إلى تنامي الهجرة السوداء نحو مانيتوبا من الجزائر والسنغال والكونغو وساحل العاج ويشير إلى أنّ ثلاثة أرباع المهاجرين السود في مانيتوبا يأتون من دول إفريقيّة.

ويشير إلى أنّ المقاطعة استقبلت بين عامي 2010 و2014 نحو من 1100 مهاجر.

عناصر الشرطة أمام جامعة كونكورديا © CP/Graham Hughes

هل تشهد كندا تناميا لليمين المتطرف؟

التهديدات التي تلقتها صباح الأربعاء جامعة كونكورديا في مونتريال بشأن وجود متفجرات وقنابل حارقة ستنفجر خلال ثمان وأربعين ساعة في قسمي العلوم والمعلوماتية ما لم تضع الجامعة حدا لممارسة الشعائر الدينية فيها مع الإشارة إلى أن الزمن تغير الآن مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تطرح سؤلا مقلقا : هل نشهد حاليا نموا متزايدا لليمين المتطرف في كندا، خاصة بعد وقوع عدد من حوادث الحقد كان أكثرها دموية الاعتداء على مسجد كيبيك؟

محاولة الإجابة على هذا السؤال المقلق والمزيد من ردود الفعل والمواقف في هذا التقرير الذي أعده بيار أحمراني.

عائلات مصرية مسيحية نزحت من مدينة العريش في شمال شرق سيناء هرباً من تهديدات تنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح ("داعش") تصل إلى الكنيسة الإنجيلية في الإسماعيلية يوم الجمعة 24 شباط (فبراير) الفائت © أحمد أبو العينين / رويترز

مصر: تحديات الحفاظ على الحريات وحقوق المواطَنة والوحدة الوطنية

افتُتح يوم الأربعاء في القاهرة مؤتمر بعنوان "الحرية والمواطنة... التنوع والتكامل" ومن تنظيم مؤسسة الأزهر ومجلس حكماء المسلمين، وحضره كبار قادة الأزهر وقادة ومسؤولون من مختلف كنائس الشرق الأوسط، ورجال دين مسيحيون ومسلمون من أوروبا وآسيا.

في كلمته الافتتاحية قال شيخ الجامع الأزهر الشيخ أحمد الطيب إن المؤتمر "يُعقد في ظروف استثنائية وفترة قاسية تمر بها المنطقة، بل العالم كله الآن، بعد أن اندلعت نيران الحروب في منطقتنا العربية والإسلامية، دون سبب معقول أو مبرر منطقي واحد". وأضاف أن "تبرئة الأديان من الإرهاب لم تعد تكفي أمام هذه التحديات المتوحشة".

وأشار الشيخ أحمد الطيب إلى ضرورة "النزول بمبادئ الأديان وأخلاقياتها إلى هذا الواقع المضطرب" ورأى أن "هذه الخطوة تتطلَّب إزالة ما بين رؤساء الأديان وعلمائها من بقايا توترات وتوجسات لم يَعُد لوجودها الآن أي مبرر، فما لم يتحقق السلام بين دعاته أولاً لا يمكن لهؤلاء الدعاة أن يمنحوه للناس".

من جهته شدد رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني على ضرورة "مواجهة الفكر المتطرف بالفكر المستنير". وقال في كلمته "لقد عانت مصر والمنطقة العربية ولا تزال تعاني من الفكر المتطرف الناتج عن الفهم الخاطئ للدين والذي أدى الى الإرهاب والتطرف الذي يعد اكبر تحديات العيش المشترك". وأضاف أن "أسباب هذا التطرف والعنف ترجع الى التربية الاحادية القائمة على الرأي الواحد فيكون كل رأي مخالف كافراً ومضللاً".

وعُقد هذا المؤتمر في وقت يواصل فيه الأقباط من سكان العريش وسائر شمال شبه جزيرة سيناء النزوح عن ديارهم بعد سقوط قتلى في صفوفهم جراء هجمات شنها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) المسلح وفي ظل التهديدات التي تصلهم من تنظيمات إسلاموية جهادية تصفهم بـ"الكفار".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن استهداف المواطنين فى العريش "مخطط جبان من أهل الشر لزعزعة الثقة في الدولة والنيل من الوحدة الوطنية وبث الفتنة".

فادي الهاروني حاور رئيس "المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان"، الكاتب الأستاذ نبيل عبد الملك العائد مؤخراً من زيارة لمصر، حول ظروف انعقاد المؤتمر والوضع العام في وطنه الأم.