تورونتو: 183 سنة على تأسيس المدينة الملكة

تحتفل مدينة تورونتو اليوم الاثنين بذكرى مرور 183 عاما على تأسيسها.

وقد أعلن عمدة المدينة جون توري أمس الأحد انطلاق الاحتفالات في وسط المدينة مؤكّدا أنّ أولى الجاليات السوداء والآسيويّة التي وصلت إلى تورونتو استقرّت في الوسط التجاريّ.

وتستمرّ الاحتفالات اليوم أيضا ويشارك فيها عدد من الفنّانين من أبناء المدينة ومن مقاطعة اونتاريو.

وأطلقت وكالة السياحة في تورونتو حملة إعلاميّة تركّز فيها على حيويّة المدينة وتعدّديتها الثقافيّة.

وركّزت الحملة على انفتاح المدينة وجاءت في وقت تشهد فيه تورونتو طفرة في عدد السيّاح.

وفي العام 2015، استقبلت 14 مليون زائر ، من الولايات المتّحدة وبريطانيا والصين والمكسيك واليابان وألمانيا.

ومن المتوقّع أن تحطّم هذا الرقم القياسي مع تنامي عدد السيّاح بصورة ملحوظة.

والحملة موجّهة إلى السيّاح من حول العالم وبصورة خاصّة من الولايات المتّحدة.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ هيئة الاذاعة الكنديّة)