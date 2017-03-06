سسكتشوان: أبناء الطائفة الأحمديّة والتوعية على الاسلام

نظّم اتّحاد شباب الطائفة الأحمديّة في مدينة ريجاينا عاصمة مقاطعة سسكتشوان حملة لتوعية المواطنين في مدينة موس جو على حقيقة الاسلام والمسلمين وإزالة الأحكام المسبقة بحقّهم.

وقال إمام الطائفة الأحمديّة زيشان أحمد إنّ الاعتداء الذي استهدف المركز الثقافي الاسلامي في مدينة كيبيك كشف عن مدى الجهل بتعاليم الاسلام.

وقام الشباب بحملة طرقوا خلالها أبواب المواطنين في موس جو وعرضوا عليهم طرح كلّ ما يرغبون فيه من أسئلة حول الاسلام.

ويندرج ذلك في إطار حملة بعنوان: "الاسلام يُفهم" Islam understood، تشمل ستين مدينة كنديّة.

ويأمل الإمام زيشان أحمد في أن تساهم الحملة في مدّ الجسور بين المسلمين وباقي المواطنين وتذكيرهم بأنّهم يتقاسمون القيم نفسها.

ويؤكّد اتّحاد شباب الطائفة الأحمديّة أنّ مبادرتهم قوبلت بارتياح في موس جو.

(راديو كندا الدوليّ/ راديو كندا)