انعدام الرؤية جراء العاصفة الثلجية

انعدام الرؤية جراء العاصفة الثلجية

فصل الشتاء مستمر في وسط غرب كندا

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الإثنين 6 مارس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أفادت مؤسسة الأرصاد الجوية الكندية أن عاصفة ثلجية كبيرة مصدرها غرب الولايات المتحدة، ستضرب اليوم وغدا جنوب شرق مقاطعتي ساسكاتشوان  ومانيتوبا في وسط غرب البلاد. وتوقعت المراصد الجوية أن تتسبب العاصفة بانهمار كميات كبيرة من الثلوج تصل إلى ثلاثين سنتمترا ، تبدأ بهطول الأمطار لتتحول إلى أمطار جليدية ومن ثم إلى ثلوج ابتداء من بعد ظهر اليوم. كما ستؤدي إلى هبوب رياح عاتية تتسبب بانعدام الرؤية في بعض المناطق.

وحثت المراصد السائقين على توخي الحذر الشديد خلال تنقلهم لأن الاوضاع الجوية قد تتدهور بسرعة كبيرة ما يجعل التنقل صعبا وخطرا.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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