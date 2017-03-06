حكومة ألبرتا تدعم 1000 متدرّب مهني إضافي

أعلنت حكومة ألبرتا أنها ستدعم مالياً 1000 متدرب مهني إضافي بحلول 31 آذار (مارس) الجاري.

وكانت حكومة الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، قد منحت الخريف الفائت 1500 شخص دون عمل 1,5 مليون دولار، أي 1000 دولار لكل منهم، لمساعدتهم في متابعة دورات تدريب مهني يحصلون في نهايتها على شهادة تخولهم الحصول على وظيفة في أغنى مقاطعات كندا بالنفط.

ونظراً للإقبال الشديد على هذا البرنامج التدريبي قررت حكومة راتشيل نوتلي في إدمونتون زيادة عدد المستفيدين منه بـ1000 شخص، ما يعني تخصيص مليون دولار لهم في مساعدات مالية، بمعدل 1000 دولار عن كل شخص أسوة بالفوج السابق.

وأحد شروط الاستفادة من البرنامج هو ألّا يكون المتقدّم له قد عمل في المهنة التي يريد تعلّمها في الأيام الـ30 التي تسبق تقديمه طلب الانتساب.

كما أن على المتقدّم أن يكون مسجلاً في برنامج مهني في معهد للدراسة ما بعد الثانوية وأن يكون قد بلغ على الأقل الفصل الثاني من الدراسة.

(راديو كندا)