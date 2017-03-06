بورنوف تستقبل أول أسرة سورية لاجئة

وصلت أمس إلى بلدة بورنوف القريبة من مدينة كيبيك أسرة حريز السورية اللاجئة والمؤلفة من هاني وإفلين حريز وابنتهما البالغة من العمر سبعة عشر شهرا. ولقيت الأسرة استقبالا حافلا حيث حضر حوالي مئتي شخص الغداء الذي أقيم على شرفهم.

وقال منسق لجنة الاستقبال جيل بيلران: " نحن فرحون جدا بلقائهم وننتظره منذ سنة . إن وجود الأسرة بيننا يشكل غنى فهم أناس من بلد آخر لا بل من عالم آخر. صحيح نحن أعطينا الكثير لكن الصحيح أيضا أننا تلقينا الكثير".

وكان السيد هاني حريز يعمل في لبنان بعد أن فقد عمله في سوريا ولجأ إلى لبنان بينما بقيت زوجته في دمشق حيث كانت تعمل كصحافية في شبكة التلفزة سما.

هذا وإضافة إلى دعم سكان البلدة يحظى هاني بدعم عائلي حيث أن شقيقه اللاجئ كذلك يسكن بور روج بينما يجري حاليا السعي لقبول لجوء الشقيق الثالث الموجود حاليا في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن أسرة حريز هي أول أسرة سورية لاجئة تستقبلها بلدة بور نوف

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية