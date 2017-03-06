الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيف).

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيف).
Photo Credit: Carlos Barria / Reuters

قراءة في مرسوم ترامب الجديد الذي يستثني العراقيين من حظر دخول الولايات المتحدة

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الإثنين 6 مارس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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وقّع اليوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً جديداً يمنع بموجبه دخول القادمين إلى الولايات المتحدة من ست دول ذات غالبية مسلمة ابتداءً من 16 آذار (مارس) الجاري.

ويختلف هذا المرسوم الجديد عن ذاك الذي أصدره ترامب في 27 كانون الثاني (يناير) الفائت، والذي جمّده القضاء الفدرالي، في بعض النقاط، منها أنه أزال العراق من قائمة المرسوم السابق.

فالمرسوم الجديد يشمل مواطني اليمن وإيران وسوريا وليبيا والصومال والسودان، ويمنعهم من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، وأزال العراق من هذه القائمة.

كما أن المرسوم الجديد ينص على منع استقبال اللاجئين لمدة 120 يوماً، مثل المرسوم السابق. لكن هذه المدة تُطبّق أيضاً على اللاجئين السوريين، بعد أن كانت لأجل غير مُسمى في المرسوم السابق.

ومن أبرز التعديلات في المرسوم الجديد أن مفاعيله لا تؤثّر على حاملي بطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة (Green Card) من مواطني الدول الست المذكورة أعلاه.

كما أن المرسوم الجديد لا يعطي الأولوية في قبول اللاجئين للأقليات الدينية.

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون قال إن الرئيس الأميركي أصدر هذا المرسوم لحماية الولايات المتحدة وأمنها، وأضاف "أرجو من حلفائنا في العالم أن يفهموا أن الأمر التنفيذي المشار إليه يندرج في إطار جهودنا لإزالة نقاط الضعف التي يمكن أن يستغلها الإرهابيون الإسلامويون لأهداف هدّامة".

وذكر مصدر في البيت الأبيض أن العراق حُذف من قائمة الدول الواردة في الأمر التنفيذي الأول الصادر في أواخر كانون الثاني (يناير) لأن الحكومة العراقية فرضت إجراءات فحص جديدة، مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات مع السلطات الأميركية، وبسبب تعاونها مع الولايات المتحدة من أجل مكافحة متشددي تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش").

وفي العراق أشادت وزارة الخارجية بمرسوم ترامب الجديد واعتبرته "خطوة في الاتجاه الصحيح"، فقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان إن "وزارة الخارجية العراقية تعبر عن عميق ارتياحها للقرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تضمن استثناء العراقيين من حظر السفر للولايات المتحدة الأمريكية". وأضاف جمال أن "القرار خطوة هامة في الاتجاه الصحيح الذي يعزز التحالف الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن في العديد من المجالات وفي مقدمتها محاربة الإرهاب".

حاورتُ الناشط الكندي العراقي الدكتور عمّار حسين صبيح حول هذا المرسوم الرئاسي الأميركي الجديد وحول وقعه على العراق وعلى كندا أيضاً.

(سي بي سي / راديو كندا / أ ف ب / بي بي سي / روسيا اليوم / الجزيرة)

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فئة دولي، سياسة

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