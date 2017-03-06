ساسكاتشيوان: شركة الاتصالات العامة “ساسكتيل” ليست للبيع

أكد رئيس حكومة مقاطعة ساسكاتشيوان براد وال اليوم أن بيع شركة الاتصالات العامة "ساسكتيل" (SaskTel) لم يعد مطروحاً وأنه أيضاً لن يكون هناك من استفتاء عام في المقاطعة حول إمكانية بيعها.

وقال وال إنه في الأشهر الثمانية الماضية شعر بشكل واضح أن سكان ساسكاتشيوان قلقون من احتمال فقدان الإشراف على شركة الاتصالات العامة في مقاطعتهم.

لكن وال لا يستثني إمكانية بيع أسهم في "ساسكتيل"، فحكومته أعدت قانوناً يتيح بيع ما يصل إلى 49% من أسهم الشركات العامة دون أن تُعتبر هذه الخطوة خصخصة.

وكانت الشكوك قد خيّمت على مستقبل "ساسكتيل" عندما ألمح الصيف الفائت زعيم حزب ساسكاتشيوان (Saskatchewan Party) الحاكم في ريجاينا إلى إمكانية خصخصتها.

ففي 23 آب (أغسطس) 2016 قال وال إن بيع شركة الاتصالات العامة في مقاطعته يصبح محتملاً في حال تلقي عرض شراء يتضمن إزالة ديون المقاطعة البالغة قيمتها 4,1 مليارات دولار ويضمن عدم إلغاء وظائف في ريجاينا.

(ذي غلوب أند ميل / راديو كندا / سي بي سي)