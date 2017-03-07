اونتاريو: خطّة لمواجهة أزمة المخدّرات

يستعدّ رؤساء البلديّات في اونتاريو لعقد اجتماع للبحث في كيفيّة مواجهة أزمة المخدّرات التي تجتاح المقاطعة.

وأشارت كاثلين وين رئيسة حكومة اونتاريو إلى أنّ الخطّة التي وضعتها اوتاوا قد تشكّل أرضيّة جيّدة لدعم استراتيجيّة البلديّات في مواجهة مشكلة الادمان وارتفاع ضحاياه.

وجاء تصريحها في أعقاب اجتماع عقدته مع عمدة اوتاوا جيم واتسون.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أنّ اونتاريو وضعت استراتيجيّة على مستوى المقاطعة وأكّدت في الوقت عينه على أهميّة خطط البلديّات في مواجهة الأزمة.

وتجتاح اونتاريو على غرار ألبرتا وبريتيش كولومبيا ، أزمة المخدّرات ومن بينها الفانتانيل وهو مخدّر صناعي خطير يُستخدم أحيانا مع مخدّرات أخرى مثل الكوكايين والهرويين والأوكسيكودون.

وتسعى المقاطعة لتطوير خطّة لمواجهة ارتفاع عدد ضحايا هذه الأفيونيّات.

وأعربت كاثلين وين عن استعداد حكومتها للمساهمة بمليونين ونصف مليون دولار لتمويل خطّة بلديّة اوتاوا لتوفير المزيد من مراكز التخلّص من الإدمان ومعالجة المدمنين وتزويد الشرطة وفرق الإطفاء بمادّة نالوكسون وهو ترياق المخدّرات.

( راديو كندا الدولي/ راديو كندا)