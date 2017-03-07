إنشاء مدافن إسلامية يثير قلق البعض

أعرب بعض سكان بلدة سان أبولينير على بعد عشرين كلمترا عن مدينة كيبيك عن انزعاجهم من إنشاء مدافن إسلامية في البلدة، وعبروا عن قلقهم خلال اجتماع المجلس البلدي مساء أمس.

من جهته أكد عمدة المدينة برنار واليت أن " أقلية من السكان" تعارض المشروع وعزا ذلك إلى الشعور بالخوف وأضاف: " هم يخافون جدا جداً من وقوع أحداث لاحقا كما حصل في مسجد كيبيك الذي تعرض للاعتداء".

ومن المتوقع عقد اجتماع تشاوري حول المشروع في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، علما أن أعضاء المجلس البلدي كانوا أعربوا عن موافقتهم على إنشاء المدافن منذ بضعة اسابيع.

تجدر الإشارة إلى أن المدافن ستقام على أرض مساحتها 18 ألف متر مربع.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية