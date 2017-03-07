إلغاء محاضرة حول التسامح في تورونتو

اضطر المواطن الأميركي خزر خان، والد جندي أميركي مسلم قتل في المعارك في العراق، إلى إلغاء محاضرة كان سيلقيها في تورونتو حول التسامح والوحدة في كبرى المدن الكندية.

وجاء قرار الإلغاء في أعقاب إعلامه مساء الأحد أن السلطات الأميركية تعيد النظر في "امتيازات سفره"، بحسب ما أكده منظم المحاضرة رامزاي توكس.

وكان خزر خان قد انتقد مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعادية للإسلام وذلك خلال إلقائه خطابا أمام المشاركين في مؤتمر الحزب الديموقراطي الصيف الماضي حيث أعلن أن المرشح الجمهوري يومها دونالد ترامب لم يقرأ الدستور الأميركي.

وأكد خان وتوكس جهلهما الأسباب لإعادة النظر في "امتيازات السفر" والجهة التي تقوم بها.

تجدر الإشارة إلى أن نجل خزر خان هو أحد الجنود الأميركيين المسلمين الأربعة عشر الذين سقطوا في الحروب التي تلت أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية