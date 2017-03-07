يد كندا ممدودة للاجئين براً من الولايات المتحدة ودعوات لفعل المزيد

فيما يتواصل دخول اللاجئين إلى كندا براً بصورة غير شرعية من الولايات المتحدة، في ظل تشديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراءات الهجرة واللجوء، وإن كان مرسومه الثاني أمس أقل تشدداً من الأول، تتضافر الجهود في كندا من أجل استقبال هؤلاء الباحثين عن ملاذ آمن بشكل أفضل.

ويتشارك في هذه الجهود المواطنون الكنديون العاديون من سكان المناطق الحدودية وهيئات المجتمع المدني والسلطات الكندية.

أحد المتطوعين في مجال خدمة اللاجئين، الناشط والمدوّن الكندي السوري الدكتور محمد محمود، كان في عداد وفد لمنظمة "تضامن بلا حدود" زار قبل يوميْن الحدود الكندية الأميركية من أجل الاطّلاع عن كثب على ظروف دخول اللاجئين إلى كندا والتسهيلات التي يُمكن أن تُقدَّم لهم. أجريت حواراً اليوم مع الدكتور محمود حول هذه الزيارة.