حكومة ساسكاتشيوان تنوي تخفيض رواتب القطاع العام بـ3,5%

قال اليوم رئيس حكومة ساسكاتشيوان براد وال إنه يريد تخفيض رواتب موظفي القطاع العام في مقاطعته بنسبة 3,5%.

وأوضح زعيم حزب ساسكاتشيوان (Saskatchewan Party) الحاكم في ريجاينا أن هذه الاقتطاعات توفر على الخزينة 250 مليون دولار سنوياً وتساهم في مواجهة عجز في الموازنة العامة يبلغ حجمه 1,2 مليار دولار.

ويشمل تخفيض الرواتب كافة موظفي القطاع العام، بمن فيهم العاملون في قطاعيْ التعليم والتمريض. وفي إشارة تحديداً إلى الممرضات، قال وال إن الاقتطاعات المقترحة "لن تؤثّر بالضرورة بأي شكل من الأشكال على العدد الإجمالي" للموظفين العاملين في قطاعات معينة.

كما أن تخفيض الرواتب بنسبة 3,5% يطال أيضاً أعضاء الجمعية التشريعية، وسيتعين على كافة موظفي الوزارات أخذ تسعة أيام إجازة غير مدفوعة في السنة.

(سي بي سي)