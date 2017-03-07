أربيل تطلب من أوتاوا تعزيز حضورها الدبلوماسي والاقتصادي

طلبت حكومة إقليم كردستان العراق من الحكومة الكندية تعزيز حضورها الدبلوماسي والاقتصادي في الإقليم الذي لأوتاوا وجود عسكري فيه.

ويقع إقليم كردستان في شمال العراق ويتمتع بحكم ذاتي، ويقوم الجيش الكندي فيه بتدريب قوات البشمركة الكردية ويوفر لها دعماً في حربها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح المعروف أيضاً باسم "داعش".

ويأتي طلب حكومة كردستان في وقت تعزز فيه حكومة جوستان ترودو الليبرالية حضور كندا الدبلوماسي في بغداد وعمّان وبيروت وتنوي تعيين سفير مقيم في العاصمة العراقية. وليس لكندا من سفير مقيم في العراق منذ ما بعد اجتياح الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين الكويت قبل أكثر من 26 عاماً.

ولكندا مكتب تجاري في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، لكن وزير خارجية الإقليم فلاح مصطفى يرغب في أن تحوله كندا إلى قنصلية عامة بكل ما لذلك من معنى، فيرتفع مستوى التعاون بين أوتاوا وأربيل إلى ما هو أكثر من التدريب العسكري والمساعدات التي قدّمتها كندا للإقليم لغاية الآن.

(وكالة الصحافة الكندية)