البرتا: حضور المرأة يتنامى في قطاع الزراعة

ارتفعت نسبة النساء العاملات في قطاع الانتاج الزراعي في كندا لتصل إلى 30 بالمئة عام 2016 حسبما أفاد به الاتّحاد الكنديّ للزراعة.

وبلغت نسبة الارتفاع 4 بالمئة منذ العام 2001 وفق ما تشير إليه ارقام وكالة الاحصاء الكنديّة.

وترى طالبة الدكتوراه في جامعة البرتا جنيفر براون أنّ الطريق ما زال طويلا قبل أن تحقّق المرأة مساواتها بالرجل في هذا القطاع، وقبل أن تتولّى مراكز إداريّة مرتفعة.

ويشير الاتّحاد الكنديّ للزراعة إلى أنّ 25 بالمئة فقط من النساء يقمن بدور إداريّ رغم أنّهن يشكّلن نسبة 60 بالمئة من الحائزين على شهادات في البرامج المتقدّمة للقيادة الزراعيّة.

وتقول المحاضرة والمنتجة الزراعيّة جولين براون إنّ المرأة زوجة المزارع رغم كلّ شيء حقّقت تقدّما وباتت تمتلك الأراضي وتتولّى إدارة المؤسّسات بعد أن كانت تكتفي بدور المساعد وبالعناية بالمنزل وبالأطفال.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)