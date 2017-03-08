كيبيك: إلغاء عرض مسرحية “جهاد”

تم إلغاء عرض مسرحية "جهاد" للكاتب والمخرج البلجيكي إسماعيل سعيدي، التي كان مقررا عرضها في بعض معاهد كيبيك الخريف المقبل.

وفي اتصال مع المخرج في بلجيكا، أكد أنه تسلم رسالة نصية من "الملتقى الدولي للمسرح" يعلمه فيها إلغاء تقديم العروض في أعقاب الاعتداء على مسجد كيبيك في التاسع والعشرين من كانون الثاني – يناير الماضي.

وأعرب سعيدي عن استيائه من القرار وعدم فهمه أسباب الإلغاء مؤكدا: " فوجئنا أن تعتبر هذه المسرحية مسيئة لأي كان سيما وأنها لا تجرح مشاعر المسلمين بتاتا". علما أن مؤلفها ومخرجها مسلم يمارس شعائر الإيمان.

وتدور المسرحية بأسلوب ساخر ومضحك حول ثلاثة شبان يسافرون إلى سوريا بهدف الجهاد.

وأكد المنتدى الدولي للمسرح في بيان أصدره مساء أمس، أن الإلغاء جاء استجابة لطلب بلدية كيبيك التي تعمد، في أعقاب الاعتداء، "على دراسة وتقييم ما إذا كانت مسرحية من مثل مسرحية "جهاد" التي تتطرق إلى الموضوع عبر شخصيات مسلمة متشددة تفي بغرض دفع الشباب إلى فهم المسألة وقيام حوار في أفضل الظروف الممكنة".

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية