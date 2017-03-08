أزمة اللاجئين غير الشرعيين عبر الحدود الكندية الأميركية

أكد وزير الأمن العام الفيديرالي رالف غوديل أن الشرطة الملكية الكندية وجهاز الخدمات الحدودية يمتلكون حاليا كل الموارد الضرورية لمواجهة تدفق اللاجئين غير الشرعيين عبر الحدود الكندية الأميركية البرية. وقد تم إطلاع مجلس الوزراء على الوضع خلال اللقاء المغلق مع كبار مسؤولي الشرطة الملكية وجهاز الخدمات الحدودية. وأكد الوزير أنه لم يتم طلب أي تمويل إضافي.

ولكن ثمة سيناريو يقلق مختلف الأوساط وتستعد أجهزة الشرطة لمواجهته، وهو أن حلول فصل الربيع سيسهل عبور آلاف الساعين إلى اللجوء إلى كندا عبر الحدود البرية.

من جهته، اعتبر وزير الهجرة واللجوء أحمد حسين، أن على لجنة الهجرة واللجوء التي تقيّم الطلبات تحسين أدائها لإدارة العدد المتنامي للإقامة في كندا.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية