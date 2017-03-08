الحاصلون على منح دراسية عام 2014 محاطون بأعضاء غرفة التجارة

الحاصلون على منح دراسية عام 2014 محاطون بأعضاء غرفة التجارة
Photo Credit: غرفة التجارة

منح دراسية للطلاب الكنديين اللبنانيين المتفوقين

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الأربعاء 8 مارس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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لأن " العلم يرفع بيتا لا عماد له    والجهل يهدم بيت العز والشرف"،

ولأن تكاليف متابعة الدروس الجامعية مرتفعة وليست دائما في متناول الطالب أو ذويه، وحتى لا يحرم المتفوقون من دراسة تفتح أمامهم آفاق المستقبل، تعمد غرفة التجارة والصناعية الكندية اللبنانية في مونتريال منذ حوالي خمسة عشر عاما، إلى تقديم منح تساعد الطلاب الكنديين اللبنانيين المتفوقين على متابعة دراستهم الجامعية عبر تقديم منح تبلغ قيمتها ألفي دولار لمستوى الإجازة أو الليسانس وثلاثة ألاف دولار لمستوى الماجيستير وأربعة آلف دولار لمستوى الدكتوراه.

لمزيد من المعلومات والتفاصيل أجريت حوارا مع الأستاذة سهى عازار، نائبة رئيس صندوق الغرفة للمنح الدراسية:استمعوا

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