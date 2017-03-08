كندا: الحصول على عمل يعزز الاندماج الناجح والمثمر للقادمين الجدد

حصول القادم الجديد إلى كندا على عمل يشكل مرحلة أساسية في اندماجه الناجح والمثمر في بلده الجديد.

المسؤول في "المركز الاجتماعي لمساعدة المهاجرين" في مونتريال هشام خنافر © CSAI

لكن حصول المهاجر على عمل، لاسيما في حقل اختصاصه، غالباً ما لا يكون بالأمر اليسير في السنة الأولى التي تلي وصوله إلى كندا. فهناك تحديات عدة قد تواجهه، من معادلة شهاداته العلمية والاعتراف بخبرته المكتسبة خارج كندا إلى تحديات التحدث بإحدى لغتيْ كندا الرسميتيْن، الفرنسية والإنكليزية، عدا عن الفوارق الاجتماعية والمناخية في حالات عديدة.

ومن بين المراكز والمؤسسات التي توفر الدعم والتوجيه للقادمين الجدد "المركز الاجتماعي لمساعدة المهاجرين" (Centre social d'aide aux immigrants) في مونتريال الذي يعمل بشكل وثيق مع وزارة الهجرة في مقاطعة كيبيك. حاورتُ أحد المسؤولين عن المشاريع في هذا المركز، الأستاذ هشام خنافر.