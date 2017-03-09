آليّات خاصّة لنقل الأعضاء المتبرّع بها

آليّات خاصّة لنقل الأعضاء المتبرّع بها
Photo Credit: Christian Côté/Radio-Canada

كيبيك: أرقام التبرّع بالأعضاء مشجّعة

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الخميس 9 مارس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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ارتفع عدد المتبرّعين بالأعضاء في مقاطعة كيبيك العام الماضي 2016 بصورة ملحوظة.

وأحالت المستشفيات 626 متبرّعا محتملا إلى هيئة زرع الأعضاء الكيبيكيّة، وهو أعلى رقم تسجّله المقاطعة حسبما أفادت وكالة الإحصاء الكنديّة.

وأعلن كلّ أربعة من أصل عشرة كيبيكيّين موافقتهم رسميّا على التبرّع بأعضائهم وأنسجتهم في السجلّين المخصّصين لهذه الغاية.

وارتفع عدد المتبرّعين بنسبة 60 بالمئة منذ عام 2010 ، وتراجعت نسبة الرفض للسنة الثانية على التوالي من 26 بالمئة إلى 22 بالمئة من مجموع الذين أحيلوا إلى هيئة زرع الأعضاء.

وخضع 480 شخصا العام الماضي لعمليّة زرع أعضاء، مقارنة ب 507 أشخاص في عام 2015.

وتمّ زرع 275 كلية وهو أعلى رقم، تلته عمليّات زرع الكبد والرئة.

ويتمّ زرع الأعضاء المأخوذة من متبرّعين أحياء وأموات على حدّ سواء.

(راديو كندا الدولي/ وكالة الصحافة الكنديّة)

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