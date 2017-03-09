أين الخطأ في تحية الرجل في يوم المرأة العالمي؟

لماذا يجوز ويصح أن نقول إن وراء كل رجل عظيم امرأة، ولا يجوز أن نقول إن وراء كل امرأة عظيمة رجل؟

سؤال مطروح في أعقاب موجة التنديد والنقد اللاذع لما قالته السيدة صوفي غريغوار ترودو، زوجة رئيس الحكومة جوستان ترودو، التي دعت، في اليوم العالمي للمرأة، إلى الاحتفال بالرجل الذي يشجع المرأة لتصل إلى ما تصبو إليه والذي يعامل الفتيات والنساء باحترام.

فإلى أي مدى ينتقص ذلك من حرية المرأة وشخصيتها ونضالها؟ وإذا كان الرجل يكمل المرأة والمرأة تكمل الرجل، فأين الضرر في توجيه التحية إلى الرجل؟ وهل ما قالته غريغوار مقبول أن تعلنه ولكن ليس في اليوم المخصص للمرأة وحدها كما اعتبر بعض منتقديها؟

أسئلة وسواها طرحتها على الكاتبة والروائية والناشطة الاجتماعية السيدة فريدا عنبر في مقابلة هاتفية نستمع إليها.استمعوا