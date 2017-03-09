هل يخلى سبيل هشام سعادي غداً؟

من المقرر أن تبت المحكمة غدا في تخلية سبيل المتهم بتوجيه تهديدات كاذبة لجامعة كونكورديا ، هشام سعادي ، بانتظار إجراءات التحقيق والمحاكمة. وفي وقت يرفض فيه الادعاء العام إخلاء سبيله، تؤكد محامية الدفاع أنه لا يشكل أي خطر على المجتمع وأن أسرته تضمن ذلك. وقالت المحامية كارولين برون : "نحن محظوظون بالشهود الرائعين والسيد سعادي يحظى بدعم كبير من أسرته وعائلته وأصدقائه، وهو محظوظ أن يكون محاطا بمثل هؤلاء".

وأضافت محامية الدفاع: " هو شخص ليست له أية سوابق مع العدالة وهي أول مرة يتم فيها توقيفه وهو محتجز أربعا وعشرين ساعة على أربع وعشرين ولا يسمح له بقراءة الكتب أو مشاهدة التلفزيون أو متابعة الأخبار، وهي أوضاع فظيعة يعيشها موكلي".

يذكر أن هشام سعادي البالغ من العمر سبعة وأربعين عاما، والذي يتابع دروسا لنيل الدكتوراه، متهم بالتحريض للخوف من عمل إرهابي وتوجيه تهديدات، وقد ألقي القبض عليه ليل الأول من الشهر الجاري.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية