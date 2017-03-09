يحقق جهاز أمن كيبيك في عملية اختطاف غامضة تعرض لها نجل مؤسسة شبكة المطاعم كورا، ورئيسها الحالي نيكولا تسوفليديس في منطقة ميرابيل في ضاحية مونتريال الشمالية.

وقد وجد المخطوف البالغ من العمر أربعة وأربعين عاما مقيّد اليدين ومضطربا عند تقاطع شارع داجني صباح اليوم

وكان تم إبلاغ الشرطة عن حادث الاختطاف تحت تهديد السلاح العاشرة مساء أمس. وتم نقله إلى المستشفى مصاباً بصدمة عصبية.

تجدر الإشارة إلى أن مطاعم كورا التي أسستها موسلي تسوفليدز من منطقة غازبيزي عام 1987 لديها عدة فروع كان أولها في مدينة سان لوران.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية