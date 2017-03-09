سوريا وتحديات العمل الصحافي في مناطق النظام والمعارضة

العمل الصحافي في سوريا، إن في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام أو في تلك الواقعة تحت سيطرة المعارضة، صعب وكثير التحديات ومحفوف بالمخاطر كما تقول الصحافية السورية الكندية لينا شوّاف في حديث أجريته معها اليوم. والسيدة شوّاف هي المديرة العامة ورئيسة التحرير في إذاعة "روزنة" التي تُعنى بالشأن السوري وتبث من العاصمة الفرنسية باريس ولديها شبكة واسعة من المراسلين داخل سوريا.

وفي تطور متصل بالملف السوري اجتمع اليوم في لاهاي وبدعوة من وزارة الخارجية الهولندية أكثر من 150 دبلوماسياً وممثلاً لجمعيات غير حكومية ومدعين عامين ووجهوا نداءً لدعم "الآلية الدولية الحيادية والمستقلة لسوريا" وهي قاعدة بيانات أعدتها منظمة الأمم المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) الفائت لمواكبة التحقيقات حول جرائم الحرب في سوريا وملاحقة مرتكبيها.

وناشد وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز المشاركين في اللقاء، لاسيما ممثلي الدول، جمع 13 مليون دولار لتمويل هذا البرنامج لسنة أولى. وسبق لهولندا أن عرضت خبرتها لدعم البرنامج وقدمت مليون يورو للمساهمة في انطلاقته.

وفي سوريا قُتل 23 مدنياً الليلة الماضية في غارة جوية على بلدة المطب التي يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش") والواقعة قرب طريق استراتيجي يربط مدينة الرقة، معقل التنظيم المذكور، بمدينة دير الزور في شرق سوريا. ورجّح "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الذي يتخذ من بريطانيا مقراً أن يكون التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" بقيادة واشنطن هو من شن الغارة.

وقامت الولايات المتحدة في الأيام الماضية بنشر بطارية مدفعية لمشاة البحرية في سوريا دعماً للهجوم على الرقة. وتنتشر في سوريا قوات أميركية قوامها نحو 500 جندي من العمليات الخاصة بهدف تقديم المشورة للقوات التي تقاتل تنظيم "الدولة الإسلامية"، خصوصاً لـ"قوات "سوريا الديمقراطية"، وهي قوات كردية بشكل رئيسي وتضم سوريين عرباً في صفوفها.