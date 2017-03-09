أوتاوا تهنئ لويز أربور على منصبها الجديد في الأمم المتحدة

رحّبت اليوم الحكومة الفدرالية بتعيين الكندية لويز أربور ممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، للهجرات الدولية.

وأصدرت في هذا الإطار وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند بياناً قالت فيه إن "كندا تهنئ بحرارة لويز أربور على تعيينها ممثلة خاصة لأمين عام الأمم المتحدة للهجرات الدولية".

وأشادت فريلاند باستحداث غوتيريس "هذا المنصب الهام"، وأضافت أن "كندا تتطلع إلى العمل مع السيدة أربور فيما نحن نشارك في التعاون الدولي ونساهم في تخطي التحديات المعقدة للهجرات الدولية وفي الاستفادة منها".

ورأت وزيرة الخارجية الكندية أنه "نظراً إلى خبرتها كرئيسة لهيئة الادعاء العام في المحكمتيْن الجنائيتيْن الدوليتيْن ليوغسلافيا السابقة وراوندا، وكمفوضة سامية لحقوق الإنسان، وكقاضية في محكمة كندا العليا، السيدة أربور مؤهلة بشكل استثنائي لهذا المنصب الجديد".

وختمت فريلاند بأن "كندا تعرب عن تقديرها للويز أربور لالتزامها الثابت بالعمل من أجل السلام والعدالة وحقوق الإنسان للجميع" وأن "تفانيها هو مصدر إلهام".

(موقع وزارة الخارجية الكندية)